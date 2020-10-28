В Челябинской области не планируют закрывать ночные клубы и рестораны

Власти Челябинской области пока не планируют вводить ограничение на работу баров, ресторанов и клубов в ночное время. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Роспотребназдор рекомендовал запретить работу баров, клубов и ресторанов с 23:00 до 6:00.

Ирина Гехт напомнила, что эта мера носит рекомендательный характер.

"Пока этих мер предпринимать не планируется. Но следим за эпидситуацией и соответственно в случае необходимости прислушаемся к этим рекомендациям. Пока решение штаба воздержаться от принятия таких запретительных мер", - подчеркнула она.