В Челябинской области построят новые поликлиники в четырех городах

Челябинская область получит более 7 млрд рублей на модернизацию первично звена здравоохранения. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас завершилась защита программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области. Она начинается со следующего года, пока нам доведены ассигнования на три года в размере 7 млрд 35 млн 908 тысяч рублей", - рассказала она.

Средства будут направлены на приобретение оборудования, строительство новых объектов и капитальный ремонт уже действующих, приобретение автотранспорт.

"Мы в программу внесли строительство поликлиник в Аргаяше, Миньяре, Миасском и Нязепетровске. Планируем, что эти стройки начнутся с 2022 года, а следующий год уйдет на проектирование. В следующем году начнутся капремонты учреждений здравоохранения в сельской местности, малых городах, в районах. Это очень важная программа, потому что мы неоднократно говорили, что в первичное звено в последние годы практически не вкладывалось денег", - подчеркнула она.

Теперь программа Челябинской области будет внесена на рассмотрение в проектный комитет правительства РФ.