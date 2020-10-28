СМИ: Экс-замминистра энергетики Кравченко обвинили в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю министра энергетики Вячеславу Кравченко в рамках уголовного дела о мошенничестве.

По данным "Интерфакса", дело было возбуждено в 2018 году в отношении неустановленных лиц. В том же году Кравченко ушел с должности заместителя главы Минэнерго по собственному желанию.

О задержании экс-замминистра источники сообщали в январе 2019 года.

Сумма ущерба от мошеннических действий могла составить 9 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кравченко был допрошен по делу бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.