Тюменским льготникам снова станут доставлять бесплатные лекарства
Правительство Тюменской области приняло решение возобновить доставку бесплатных лекарственных препаратам гражданам льготных категорий. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.
Лекарства будут доставляться сотрудниками социальных служб. Оформить заявку можно позвонив по телефону горячей линии, после чего в течение суток препараты будут доставлены бесконтактным способом. Все работники также обеспечены средствами индивидуальной защиты.
На поддержку могут рассчитывать одинокие и одиноко проживающие люди, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие право на льготные лекарственные препараты, а также граждане категории 65+.
Вопросы, связанные с доставкой лекарств, а также обращение и заявки принимаются по номеру: 8-800-201-41-41.