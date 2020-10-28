Тюменским льготникам снова станут доставлять бесплатные лекарства

Правительство Тюменской области приняло решение возобновить доставку бесплатных лекарственных препаратам гражданам льготных категорий. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

Лекарства будут доставляться сотрудниками социальных служб. Оформить заявку можно позвонив по телефону горячей линии, после чего в течение суток препараты будут доставлены бесконтактным способом. Все работники также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На поддержку могут рассчитывать одинокие и одиноко проживающие люди, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие право на льготные лекарственные препараты, а также граждане категории 65+.

Вопросы, связанные с доставкой лекарств, а также обращение и заявки принимаются по номеру: 8-800-201-41-41.