28 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Лифт (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге потратят 300 миллионов на замену лифтов в следующем году

В Екатеринбурге продолжается замена лифтового оборудования. В этом году профинансирована замена 197 лифтов в различных районах города.

По словам начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрация Екатеринбурга Александра Брагина, стоимость замены одного лифта, в зависимости от этажности дома, варьируется от 2 до 3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Брагин(2020)|Фото: Накануне.RU

"На следующий год у нас есть предположение по бюджетам порядка 162 млн из областного и такая же сумма из городского бюджета. Предполагаем, что не менее, чем 150 лифтов мы будем менять в следующем году", - рассказал Брагин.

Программа по замене лифтового оборудования возобновилась в прошлом году. Раньше она действовала с 2013 по 2016 год. Финансирование происходит из трех источников: областной, муниципальный бюджеты и средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Лифт(2020)|Фото: Накануне.RU

Для участия в программе необходимо направить заявку от лица управляющей организации и перечень документов, определенный постановлением администрации Екатеринбурга.

"Минимальный уровень софинансирования это 15%. Поскольку заявок обычно больше, чем позволяют областной и муниципальные бюджеты, чем выше процент софинансирования, тем выше вероятность, что этот дом войдет в текущий проект", - пояснил Брагин.

Лифт(2020)|Фото: Накануне.RU

Директор компании ООО "Средураллифт", подрядчика дома на Онуфриева, 68, Александр Мирасов рассказал журналистам, что новые лифты созданы российско-американской компанией "Отис" и имеют класс энергоэффективности, который соответствует новому законодательству. Так, грузоподъемность лифтов увеличена до 400 и 630 кг для пассажирского и грузового соответственно, вместо 300 и 500. Возросла и скорость подъема с 0,7 м/с до 1 м/с. Помимо этого, лифты данной модели являются антивандальными: имеют соответствующее порошковое покрытие, которое не подвержено царапанью, а также повышенную огнестойкость.

Лифт(2020)|Фото: Накануне.RU

Лифт(2020)|Фото: Накануне.RU

"Все ждали эту замену. Год выпуска старых лифтов 83. Соответственно и управляющая компания очень радела за их замену и все очень рады тому, что попали в программу. Мы свою работу сделали в срок. Сейчас мероприятия уже подходят к концу. Подано уведомление в Ростехнадзор. Осталось навести марафет: смазать, покрасить и ждём инспектором. Лифты задекларированы, внесены в реестр", - рассказал Мирасов.

Александр Мирасов(2020)|Фото: Накануне.RU

Средняя замена лифта составляет чуть больше 3 месяцев, однако в случае, если в доме два лифта, то замена осуществляется поэтапно, чтобы не лишать жителей комфортных условий.

На данный момент в Екатеринбурге 10,5 тыс. лифтов, 2097 из которых, на 1 января 2020 г., уже имеют срок эксплуатации свыше 25 лет и требуют замены. В прошлом году уже было заменено 246 единиц лифтового оборудования.

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В Екатеринбурге потратят 300 миллионов на замену лифтов в следующем году

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Теги: Лифтовое оборудование, замена лифтов, Екатеринбург



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