28 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
увильды курорт река (2011) | Фото: http://chelyabinsk.olx.ru/

На Южном Урале суд признал недействительным договор продажи участка на берегу озера Увильды за 200 тысяч рублей

В Челябинской области прокуратура через суд добилась признания недействительным договора купли-продажи земельного участка на берегу озера Увильды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Между администрацией Карабаша и ООО был заключен договор купли-продажи земельного участка площадью более 20 тыс. кв.м. на территории турбазы в поселке "Красный камень" по льготной цене в 200 тыс. рублей. Земельный участок отнесен к категории земель особо охраняемых природных территорий.

Основанием для применения такого подхода стало наличие на земельном участке объектов незавершенного строительства – нулевого цикла спального корпуса и дороги.

Однако через полгода участок был перепродан юридическому лицу по цене, многократно превышающую первоначально оплаченную. Затем его разделили на 11 участков, которые сейчас предлагают под индивидуальное жилищное строительство.

Прокуратура установила, что объектов недвижимости на земельном участке не было, поэтому его не должны были предоставлять в собственность в льготном порядке. Суд доводы прокурора поддержал и сделку по продаже земельного участка признал недействительной.

В качестве применения последствий недействительности сделки в доход бюджета Карабашского городского округа взыскано 2,7 млн руб.

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На Южном Урале суд признал недействительным договор продажи участка на берегу озера Увильды за 200 тысяч рублей

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Теги: Увильды, озеро, суд, земельный участок,



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