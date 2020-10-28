В Кремле пока не видят необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

Все предприятия в России работают в штатном режиме, и необходимость в дополнительных мерах их поддержки отсутствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент такой потребности нет", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что принятые ранее меры позволили обеспечить "бесперебойность работы экономики", передает "Интерфакс".

Ранее эксперты Центра стратегических разработок сообщили, что в ближайшее время практически каждая пятая российская компания не сможет платить налоги. Поясняется, что проблемы связаны не только со второй волной коронавируса, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам. Сейчас компании вынуждены вносить не только текущие платежи по кредитам и налогам, но и оплату за предыдущие периоды.