28 Октября 2020
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Общество Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале прокуратура проверит информацию о нехватке препаратов для лечения онкобольных

В Челябинской области прокуратурой организована проверка о нехватке препаратов для лечения онкобольных, в том числе детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о здравоохранении в деятельности медицинских учреждений. Ход и результаты проверки поставлены на контроль", - говорится в сообщении.

Благотворительные фонды со всей России написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателям Совета Федерации и Госдумы, в котором сообщили, что в России сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами для лечения онкологических больных, в том числе детей. Выросло количество обращений от родителей, чьи дети не могут начать или продолжить терапию из-за отсутствия лекарств.

Благотворительные фонды письма просят принять экстренные меры по ликвидации острейшего дефицита онкологических препаратов, среди которых срочная централизованная государственная закупка ряда препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация, и их распределение по клиникам. Нормализация рынка лекарственного обеспечения, а также создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами.

Письмо подписал и челябинский фонд "Искорка".

"Искорка" подписала письмо к руководству страны о сложившейся в России катастрофической ситуации с дефектурой лекарств. Это напрямую угрожает жизням тысяч онкобольных пациентов по всей стране. Ведь дефицит коснулся 26 наименований противоопухолевых препаратов", - говорится в сообщении фонда.

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На Южном Урале прокуратура проверит информацию о нехватке препаратов для лечения онкобольных

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Теги: прокуратура, онкология, препараты, лекарства,



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