28 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
маненков сергей петрович глава муниципального образования город белоярский (2005) | Фото: Накануне.ru

Переизбран глава Белоярского района Югры

В Белоярском на заседании районной думы на новый срок переизбран глава муниципалитета Сергей Маненков, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Работая главой 31 год, старался делать всё возможное для того, чтобы улучшать качество жизни моих земляков-белоярцев. Ежедневно, часто без выходных, не считаясь с личным временем, в семичасовые рабочие дни (имея ввиду с 7.00 до 19.00) занимался решением тех или иных проблем. Как это у меня получалось, судить не мне, а вам. Сегодня я говорю слова благодарности всем вам за поддержку, которую ощущаю все эти годы. Благодарю депутатов Думы района за оказанное мне доверие продолжить возглавлять район ближайшие пять лет", - написал он в своём Instagram.

Он полагает, что за предстоящую пятилетку "удастся добиться новых высот в социально-экономическом развитии района, воплотить в жизнь все взятые обязательства".

Маненков родился 24 июля 1956 г. в посёлке Сараны Горнозаводского района Пермской области. В 1988-89 гг. – первый заместитель, в 1989-91 гг. – председатель исполнительного комитета Белоярского городского Совета народных депутатов. В 1991-2005 гг. возглавлял Белоярский, с 2005 г. руководит Белоярским районом.

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Переизбран глава Белоярского района Югры

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Теги: Сергей Маненков, Белоярский район, депутаты, избрание



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