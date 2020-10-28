Переизбран глава Белоярского района Югры

В Белоярском на заседании районной думы на новый срок переизбран глава муниципалитета Сергей Маненков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Работая главой 31 год, старался делать всё возможное для того, чтобы улучшать качество жизни моих земляков-белоярцев. Ежедневно, часто без выходных, не считаясь с личным временем, в семичасовые рабочие дни (имея ввиду с 7.00 до 19.00) занимался решением тех или иных проблем. Как это у меня получалось, судить не мне, а вам. Сегодня я говорю слова благодарности всем вам за поддержку, которую ощущаю все эти годы. Благодарю депутатов Думы района за оказанное мне доверие продолжить возглавлять район ближайшие пять лет", - написал он в своём Instagram.

Он полагает, что за предстоящую пятилетку "удастся добиться новых высот в социально-экономическом развитии района, воплотить в жизнь все взятые обязательства".

Маненков родился 24 июля 1956 г. в посёлке Сараны Горнозаводского района Пермской области. В 1988-89 гг. – первый заместитель, в 1989-91 гг. – председатель исполнительного комитета Белоярского городского Совета народных депутатов. В 1991-2005 гг. возглавлял Белоярский, с 2005 г. руководит Белоярским районом.