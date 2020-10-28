28 Октября 2020
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Экономика В России
банкрот, банкротсво (2013) | Фото:

Каждой пятой российской компании в ближайшее время будет нечем платить налоги

Почти каждая пятая российская компания (19%) в ближайшее время не сможет платить налоги из-за финансовых трудностей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет газета "Ведомости".

Если государство не вмешается, то бизнесу грозит волна банкротств, считают аналитики.

Проблемы связаны не только со второй волной коронавируса, но и с окончанием действия отсрочек платежей по кредитам и налогам.

Сейчас компании вынуждены вносить не только текущие платежи, но и оплату за предыдущие периоды по кредитам и налогам. Эксперты отмечают, что летнее оживление экономики оказалось не таким значительным, чтобы покрыть образовавшиеся недостачи.

Ранее убыток малого и среднего бизнеса по итогам года оценили в 1 трлн рублей, при этом основной удар придется на сферы услуг, торговли и общепита.

Как заявил президент "Опоры России" Александр Калинин, у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить вторую волну кризиса, и если случится второй локдаун, предприятия закроются навсегда.

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Каждой пятой российской компании в ближайшее время будет нечем платить налоги

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Теги: налоги, компании, пандемия



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