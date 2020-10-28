В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения

К своим обязанностям Остроумов приступает с сегодняшнего дня.

По распоряжению главы региона Александра Моора, директором департамента лесного комплекса назначен Леонид Остроумов , ранее возглавлявший департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства. Теперь за поддержку предпринимателей будет отвечать директор АНО "Агентство развития научно-образовательных проектов" Антон Машуков.





