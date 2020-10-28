28 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В Тюмени открылся форум ИНФОТЕХ

В Тюмени открылся форум ИНФОТЕХ. Большая часть площадок работает в онлайн-формате. В рамках открытия XIII Тюменского цифрового форума и выставки "ИНФОТЕХ-2020" были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и АНО "Цифровая экономика", Западно-Сибирским отделением ПАО "Сбербанк", ООО "Башни.Урал" и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья.

Открывая форум, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что цифровой формат отношений между государством и людьми – это хорошая база для достижения национальных целей, которые ставит перед страной президент России Владимир Путин. Особо востребованы технологии сейчас, в период коронавирусных ограничений, когда многие процессы приходится переформатировать с учетом складывающейся ситуации.

"В Тюменской области – достаточно высокий уровень цифровизации. Накоплен такой объем данных, который позволяет развивать практику использования цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект для трансформации ключевых отраслей экономики", - уточнил губернатор.

Александр Моор подчеркнул стратегическую значимость работы дискуссионных площадок форума: "Этот формат позволяет не только "быть в тренде", но и уверенно смотреть в будущее".

Онлайн формат значительно расширил количество и географию участников — только на сайте форума зарегистрировалось более 1400 человек.

 

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В Тюмени открылся форум ИНФОТЕХ

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Теги: инфотех, форум, открытие



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