28 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Игорь Ткачев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев рассказал, сколько освоено на реализации нацпроекта "Экология" в Свердловской области

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в межрегиональном совещании, посвященном вопросам охраны окружающей среды. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, оно прошло под руководством заместителя Генерального прокурора России Игоря Ткачева.

Куйвашев отметил, что область уже приступила к реализации поручений президента России Владимира Путина, данных по итогам работы Государственного Совета по вопросам реализации в регионах национальных целей развития.

"В этом году на реализацию нацпроекта "Экология" в Свердловской области запланировано 917,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено уже более 75% от плана.

Среди основных направлений работы – сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоемов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков и заказников, организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидация несанкционированных свалок", - рассказал Евгений Куйвашев.

Игорь Ткачев, Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Он также добавил, что областные власти уделяют особое внимание снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле – крупнейшем промышленном городе региона. В частности, к этой работе подключены предприятия, расположенные на этой территории.

На совещании было отмечено, что одним из важнейших инструментов сотрудничества бизнеса и власти в сфере охраны окружающей среды является подписание соглашений, включающих среднесрочные и долгосрочные программы природоохранных мероприятий. Благодаря их реализации только в минувшем году на решение экологических проблем Свердловской области предприятиями было направлено более 920 миллионов рублей.

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Куйвашев рассказал, сколько освоено на реализации нацпроекта "Экология" в Свердловской области

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Теги: Экология, Куйвашев, нацпроект



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