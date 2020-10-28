28 Октября 2020
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жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

В УрФО ни в одном из водоёмов нет чистой воды, - замгенпрокурора Игорь Ткачёв

Изучение уровня загрязнения окружающей среды показало, что ни в одном из 230 водоёмов Уральского федерального округа нет чистой воды. Об этом на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ сообщил замгенпрокурора России Игорь Ткачёв, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества", - цитирует его ТАСС.

Помимо этого, в субъектах округа "критически низкий" процент очистки стоков предприятий.

"Причина этого – не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации", - сказал заместитель генпрокурора.

Отметим, непросто в УрФО и с питьевой водой. Например, в югорских Нефтеюганске и Пыть-Яхе проблемы из-за грязной воды, текущей из кранов жителей, не могут решить много лет.

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В УрФО ни в одном из водоёмов нет чистой воды, - замгенпрокурора Игорь Ткачёв

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Теги: чистая вода, Игорь Ткачёв, заместитель генерального прокурора



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