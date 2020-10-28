28 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Александр Лазарев, депутат заксобрания Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru

Бывший глава Южноуральска и вице-спикер ЗСО проинспектировал родной город

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев побывал с рабочим визитом в Южноуральске, где провел ряд важных встреч на объектах строительства инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента. 

В ходе встречи Лазарева и главы городского округа Южноуральска Ярослава Куленко был затронут вопрос реконструкции городского коллектора. Проблему Александр Лазарев знает не понаслышке – он до сентября 2020 года возглавлял Южноуральск, а затем был избран депутатом нового созыва ЗСО.

"Глава доложил нам сегодня о решении ситуации с коллектором в Южноуральске, один из участков которого обрушился в августе. На объекте уже завершен основной объем работ, при этом применялись уникальные для региона строительные технологии. Напомню, что на время ремонта жителей города по временной схеме переключили к другим источникам водоотведения", - прокомментировал ход работ Лазарев. По его словам, важно, чтобы проблемы, возникающие на территории муниципалитетов, не отражались на привычной жизни горожан.

В ходе визита депутат также поинтересовался ходом ремонтных работ в городской поликлинике, решение о реконструкции этого важного объекта было принято в ходе визита в Южноуральск губернатора Алексея Текслера, работы начались в сентябре. 

"В связи с увеличением нагрузки на врачей объект этот жизненно необходим. Мы должны сделать все возможное, чтобы горожане остались довольны обновлённым зданием взрослой поликлиники и как можно скорее смогли получать здесь медицинскую помощь. Возьмем ремонтные работы здесь на особый контроль", - рассказал Лазарев после посещения поликлиники. 

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Бывший глава Южноуральска и вице-спикер ЗСО проинспектировал родной город

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Теги: Алексей Текслер, Александр Лазарев, депутатская работа



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