В России зарегистрирован новый суточный рекорд COVID-смертности - 346 человек
За последние сутки в России выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, количество новых случаев COVID-19 второй день подряд снижается. Накануне было зарегистрировано 16 550 новых случаев. Максимальный показатель зафиксировали 26 октября — 17 347.
При этом в стране поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов - за последние сутки скончались 346 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 26 935 человек.
За сутки в России выписаны 12 361 человек после COVID-19, за все время - 1 171 301.
На сегодняшний день в стране выявлено 1 563 976 заболевших.