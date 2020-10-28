В России зарегистрирован новый суточный рекорд COVID-смертности - 346 человек

За последние сутки в России выявлено 16 202 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, количество новых случаев COVID-19 второй день подряд снижается. Накануне было зарегистрировано 16 550 новых случаев. Максимальный показатель зафиксировали 26 октября — 17 347.

При этом в стране поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов - за последние сутки скончались 346 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 26 935 человек.

За сутки в России выписаны 12 361 человек после COVID-19, за все время - 1 171 301.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 563 976 заболевших.