Зарегистрирован еще 291 случай заражения COVID-19 на Среднем Урале

На территории Свердловской области зафиксирован еще 291 новый случай заражения коронавиурсной инфекцией. 155 – приходятся на Екатеринбург, остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.

Таким образом, общее число зараженных свердловчан составляет 35 тыс. 360. Из них 27 тыс. 397 уже излечились от болезни, включая и 323 человека, выписанных накануне. К сожалению, имеются и случаи летального исхода. Включая еще четыре, зафиксированных накануне, COVID-19 не смогли пережить 752 человека.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, из 273 госпитализированных в тяжелом состоянии, 220 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе и 147, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 991 человека оценивается как средняя степень тяжести. Все они находятся в медицинских учреждениях под наблюдением специалистов.