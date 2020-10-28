Зарегистрирован еще 291 случай заражения COVID-19 на Среднем Урале

28 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Зарегистрирован еще 291 случай заражения COVID-19 на Среднем Урале

На территории Свердловской области зафиксирован еще 291 новый случай заражения коронавиурсной инфекцией. 155 – приходятся на Екатеринбург, остальные заболевшие являются жителями Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы Горноуральского городского округа, ЗАТО Свободный, Ирбита, Карпинска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.

Таким образом, общее число зараженных свердловчан составляет 35 тыс. 360. Из них 27 тыс. 397 уже излечились от болезни, включая и 323 человека, выписанных накануне. К сожалению, имеются и случаи летального исхода. Включая еще четыре, зафиксированных накануне, COVID-19 не смогли пережить 752 человека.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, из 273 госпитализированных в тяжелом состоянии, 220 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе и 147, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 991 человека оценивается как средняя степень тяжести. Все они находятся в медицинских учреждениях под наблюдением специалистов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зарегистрирован еще 291 случай заражения COVID-19 на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети