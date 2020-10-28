"Я не чувствую себя в безопасности": Дегтярев усилил охрану из-за угроз

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, для чего установил перед своей приемной металлоискатель и усилил охрану.

"Я не чувствую себя в безопасности, - заявил он на пресс-конференции. - Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым".

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

Нового главу региона встретили в его новой вотчине митингом. Жители Хабаровска, которые проводят акции протеста после задержания экс-губернатора Сергея Фургала, собрались у здания правительства и кричали "Дегтярев, выходи!". Кроме того, был "заминирован" аэропорт Хабаровска, куда должен был прилететь врио губернатора.