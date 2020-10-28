28 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Южноуральские депутаты "нашли" в бюджете дополнительные 1,25 млрд рублей после Госсовета

В Правительстве России приступили к выполнению решений расширенного заседания президиума Госсовета, которое в октябре провел президент страны. Инициативы челябинского губернатора Алексея Текслера о перераспределении части средств для поддержки и балансировки региональных бюджетов получили одобрение и теперь депутатам Законодательного собрания Челябинской области предстоит закрепить эти нормы в законе о бюджете на 2021 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Лазарев, первый заместитель спикера ЗСО, напомнил, что на федеральном уровне решено скорректировать график выплат по бюджетным кредитам. Субъектам Федерации предоставлена возможность направлять средства бюджетов, высвобождаемые в результате снижения объемов погашения федеральных бюджетных кредитов, на финансирование мероприятий национальных проектов.

"Инициативы, предложенные губернатором Алексеем Текслером, необходимы и своевременны. Региональные бюджеты уже скорректированы с учетом мер по обеспечению их сбалансированности. В текущем году определен ряд направлений использования средств, высвободившихся в результате реструктуризации задолженности", - прокомментировал Лазарев намеченные меры.

"Это мероприятия по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации, развитие отраслей экономики субъекта РФ, профилактика и устранение последствий коронавирусной инфекции, компенсация снижения налоговых и неналоговых доходов", - добавил первый вице-спикер.

Часть средств в будущем году будет направлена из бюджета Челябинской области на реализацию новых инвестиционных проектов, целями которых заявлены достижение результатов в рамках нацпроектов. Например, в 2020 году объем высвобождаемых средств при таком порядке составит 834,4 млн рублей, в 2021 году – 1,25 млрд рублей.

"В настоящее время проект областного бюджета находится в стадии формирования, поэтому о конкретных цифрах говорить рано. Но уже можно отметить, что в первую очередь высвободившиеся средства будут направлены на повышение качества жизни граждан, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожного и жилищного строительства", - заявил Александр Лазарев. 

Первое чтение бюджета Челябинской области на 2021 год и плановый период пройдет 29 октября. 

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Южноуральские депутаты "нашли" в бюджете дополнительные 1,25 млрд рублей после Госсовета

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Теги: Алексей Текслер, Александр Лазарев, бюджет



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