В Челябинской области за сутки 148 человек заразились коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 148 новых случаев COVID-19, три человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 19 тыс. 804 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 302 заболевших. За сутки выписан 28 человек, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 839 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека. От COVID-19 скончался мужчина 65 лет. Еще у двух человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это женщины 81 и 82 лет.