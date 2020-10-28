В России предложили выдавать кредиты по водительским правам

Минэкономразвития направило в правительство законопроект, который узаконит получение финансовых услуг по водительскому удостоверению, пишет газета "Известия".

Инициатива будет внесена в Госдуму в конце 2020 или начале 2021 года.

С помощью водительского удостоверения россияне смогут в том числе обменивать валюту, оформлять потребительские кредиты до 15 тысяч рублей, получать выигрыши в лотерею.

В ЦБ инициативу поддерживают. В банках, в свою очередь, предупредили о рисках: водительские права проще подделать, а проверить их подлинность труднее.

Ранее сообщалось, что доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей на фоне пандемии коронавируса.

В бюро кредитных историй "Эквифакс" отмечают, что по итогам года в просрочке будет находиться каждая шестая ссуда. Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва, Подмосковье и Краснодарский край.