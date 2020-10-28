28 Октября 2020
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Инфекционный госпиталь, Новый Уренгой (2020) | Фото: t.me/VORONOV89

Пациенты заявили об отключении кислорода в ковидном госпитале Приморья

В соцсетях появилось видео, где пациент ковидного госпиталя на базе городской больницы Находки говорит, что больным в палатах реанимации отключили кислород.

Кроме того, пациенты сообщают о хамском отношении со стороны персонала. По их словам, в одну из смен к лежачим больным никто не подошел, чтобы измерить температуру и уровень кислорода в крови.

При этом руководство больницы заявляет, что перебоев в подаче кислорода не было, пишет Regnum. Однако подтвердился факт грубого отношения к пациентам со стороны санитара. Он отстранен от дежурства и будет уволен, говорится в официальном ответе.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что в Ростове-на-Дону несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Назывались разные цифры – сейчас власти подтверждают смерть пяти пациентов, была информация о смерти 13 человек.

Сейчас 20-ю горбольницу проверяют Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура. Также ведется проверка специальной комиссией, в которую вошли и представители областного минздрава.

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Пациенты заявили об отключении кислорода в ковидном госпитале Приморья

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Теги: госпиталь, кислород, приморье, коронавирус



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