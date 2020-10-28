28 Октября 2020
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Поющий камень на набережной Исети Екатеринбурга (2020) | Фото: Пресс-служба проекта Ч&#1254;

На набережной Исети в Екатеринбурге появился "Поющий камень"

Скульпторы Екатеринбурга продолжают удивлять город новыми работами. В этот раз художники не обошли стороной и набережную Исети, разместив на площадке возле Театра Драмы "Поющий камень" весом в 2,5 т.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского фестиваля паблик арта ЧӦ, это уже третий арт-объект от компании "Атомстройкомплекс". Автором выступил екатеринбургский скульптор монументалист Даниил Гильдерман, который вдохновился древними легендами о поющих горных камнях, звук из которых символизировал голоса духов природы, а отверстие в камне – переход в другое измерение. Воплотить свою идею в жизнь художнику помогла команда "ТД УралГеоКамень", которая уже 15 лет занимается камнерезным искусством.

Поющий камень на набережной Исети Екатеринбурга(2020)|Фото: Пресс-служба проекта ЧӦ

"Задача скульптора "сродниться с камнем" - большой кусок мрамора сам подсказывает мастеру, какого размера должно быть его нутро, где отколоть лишнее, чтобы он "зазвучал". Материя камня словно "плоть" живого организма. Зритель втягивается в активное взаимодействие со скульптурой - его внимание проходит сквозь толщу камня, сознание человека становится пространством, которое окружает массив, наполняет емкость внутри камня, а после, сконцентрировавшись, выходит на ту сторону через отверстие. Как бы переживая рождение. Человек может отправить в космос через дыру свое намерение, загадать желание. Этот процесс - философская игра: сознание зрителя и есть песня камня", - рассказал Даниил.

"Поющий камень" является частью серии работ автора "Рождение света и звука", раскрытие замысла которых происходит через взаимодействие со зрителей. Взглянув через отверстие в скульптуре, можно увидеть здание стадиона "Динамо", что является одной из важнейших точек опоры для развития культуры уральской столицы. Таким образом арт-объект символизирует силу и мощь развития культурных особенностей города, основанных на наследии конструктивизма.

Поющий камень на набережной Исети Екатеринбурга(2020)|Фото: Пресс-служба проекта ЧӦ

Напомним, что в честь своего 25-летия, компания "Атомстройкомплекс" положила начало новой традиции в Екатеринбурге: фестивалю с уральским характером.

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На набережной Исети в Екатеринбурге появился "Поющий камень"

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Теги: Поющий камень, арт-объект, набережна Исети, Екатеринбург



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