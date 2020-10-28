28 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми с 1 ноября вырастет стоимость проезда в пригородных поездах

В Перми с 1 ноября вырастет стоимость проезда в пригородных поездах, сообщили Накануне.RU в Пермской пригородной компании.

При безналичной оплате она составит 24 рубля, при наличном расчете – 26 рублей. Тариф действует в границах пермской агломерации: на Горнозаводском направлении от станции Пермь I – Голованово, Восточном направлении Пермь II – оп. 1447-й км, Западном направлении - Пермь II – Курья.

Ранее действовал специальный сниженный тариф за проезд в электричке, который составлял 20 рублей.

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В Перми с 1 ноября вырастет стоимость проезда в пригородных поездах

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Теги: пригородные поезда, стоимость проезда,



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