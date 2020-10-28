В Магнитогорске в доме произошла разгерметизация газового баллона

В Магнитогорске в квартире жилого дома по улице Труда произошла разгерметизация углекислотного баллона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, в этот момент в квартире находились две женщины и девятилетний мальчик. В результате инцидент никто не пострадал.

"Строительные конструкции дома и квартиры не повреждены, остекление не нарушено. Повреждена внутренняя отделка квартиры (гипсокартонная перегородка и потолок) и входная дверь. Квартира пригодна для проживания", - говорится в сообщении.

Эвакуация жильцов не потребовалась. Газовая служба проверила газовое оборудование в квартире и установила, что оно исправно и утечек нет.

Причины произошедшего установят сотрудники отделения дознания и следственные органы.