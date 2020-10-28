28 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери &quot;Спортительницы хлебов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура и Росздравнадзор проверили Среднеуральский женский монастырь

Сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора приехали в Среднеуральский женский монастырь для проверки оказания медицинской помощи, проживающим на его территории. Видео с процессом опубликовал на YouTube-канале Всеволод Могучев.

Представителей органов долго не хотели пускать на территорию монастыря, ссылаясь на конституционное право на неприкосновенность жилища. При этом сотрудники прокуратуры сразу заявили, что в жилища никто заходить не собирается, а Росздравнадзор сообщил о проверке помещений на предмет оказания первой медпомощи, а также проверки хосписа. Известно, что в монастыре проживают люди с онкологическими заболеваниями.

Пустили проверяющих только присутствии юристов, представляющих интересы монастыря. По итогам проверки, кабинетов медицинской помощи обнаружено не было, а граждане, проживающие на территории монастыря, в случае необходимости вынуждены вызывать "скорую" или обращаться в муниципальные или частные поликлиники.

Напомним, в Среднеуральском женском монастыре уже проводилась проверка, однако строго в рамках сообщения о смерти девочки-подростка. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту ряда преступлений, совершенных в отношении детей в Среднеуральском женском монастыре: речь идет об истязании и халатности.

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Прокуратура и Росздравнадзор проверили Среднеуральский женский монастырь

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Теги: Среднеуральский монастырь, Сергий, проверка, прокуратура, росздравнадзор, медпомощь



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