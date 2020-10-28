В Челябинске депутаты отправили в отставку председателя КСП

Депутаты Челябинской городской думы отправили в отставку председателя контрольно-счетной палаты города Юрия Ветриченко. Соответствующее решение было принято на очередном заседании городского парламента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, полномочия действующего председателя прекращены в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

Новым руководителем контрольно-счетной палаты города стала начальник управления муниципальных закупок администрации Челябинска Наталья Гутова. Она назначена на должность с 31 октября сроком на пять лет.