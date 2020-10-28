В Екатеринбурге тушили пожар у AVS-отеля, где размещены больные COVID-19

Пункт временного размещения больных коронавирусом на базе AVS-отеля в Екатеринбурге, возле которого сегодня рано утром произошел пожар, работает штатно. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, в пятом часу утра на территории гостиничного комплекса на улице Республиканской горела кровля отдельно стоящей бани. В этот момент людей в здании бани не было, никто не пострадал.

Также не потребовалась эвакуация находящимся под меднаблюдением в пункте временного размещения пациентам с бессимптомным и легким течением COVID-19. После завершения работ техника и личный состав, участвовавшие в тушении пожара, прошли санитарную обработку.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 80 кв.м. Причина инцидента сейчас устанавливается.