На Урале полиция задержала группу, подозреваемую в банковском мошенничестве с запахом бензина

Свердловские полицейские задержали троих участников группы, подозреваемой в серии банковских мошенничеств, сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, выявили и изобличили предполагаемых аферистов сыщики спецподразделения "К", специализирующееся на борьбе с преступлениями в сфере IT- технологий, совместно с главным следственным управлением ГУ МВД области.

Суть противоправной деятельности злоумышленников заключалась в тайном хищении денежных средств одного из екатеринбургских коммерческих банков. Несанкционированное списание денег финансового учреждения осуществлялось в счет оплаты бензина на автозаправочных станциях Екатеринбурга и Свердловской области.

"Подозреваемые 1991, 1997 и 1998 годов рождения ранее не попадали в поле зрения МВД. Придуманная ими схема до этого оперуполномоченным не встречалась. Злоумышленники опускали топливный пистолет в заправляемую емкость или в топливный бак автомобиля, затем вводили на дисплее терминала сумму, на которую необходима заправка, равную сумме денежных средств, имеющихся на счете карты, что позволяло авторизовать процесс заливки горючего. Как только бензин начинал поступать, аферисты через личный кабинет производили замену счета с положительным балансом на тот, где денег не было. В связи со сменой счетов и отсутствия положительного баланса банк вынужден был формировать овердрафт на карту мошенников и оплачивал покупку топлива за свой счет. Нуждающимся водителям, а это чаще всего были таксисты, горючие реализовывалось за пол цены. Криминальные сделки осуществлялись на АЗС, оснащенных автоматическим терминалом оплаты. Таким образом, любители легких денег совершили порядка 30 фактов хищений со счета банка на общую сумму свыше 1 миллиона рублей", - отметил полковник Горелых.

По итогам разбирательства следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" ч.3 ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужого имущества с банковского счета.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили места хранения банковских карт и иных орудий преступления, с помощью которых производилась подмена счета.

По месту жительства подозреваемых одновременно в Екатеринбурге, Заречном и Камышлове представителями МВД были проведены обыски. Злоумышленники визиту силовиков не удивились, сопротивление не оказывали. В квартирах обвиняемых силовики изъяли более десяти банковских карт и сотовые телефоны участников группы.

В настоящее время расследование продолжается, органами внутренних дел устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности троицы и точная сумма ущерба, причиненного банку.

Уголовный кодекс Российской Федерации за подобные деяния предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Анна Щелконогова, рассмотрев материалы полиции, избрала участникам группы меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.