27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Екатеринбурге будут судить экс-директора регионального БТИ за хищение 9,8 миллионов

Бывший директор СОГУП "Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" предстанет перед судом по обвинению в хищении свыше 9,8 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2013 г. мужчина, по мнению следствия, воспользовался своим служебным положением и украл вверенные ему средства на сумму свыше 9,8 млн руб.. Деньги на выполнение работ по подготовке технических планов в виде электронных документов на автомобильные дороги региона обвиняемый перевел подрядчику по фиктивным договорам, надеясь, что организация не будет выполнять указанные работы.

В прокуратуре также сообщили, что в августе 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга уже приговорил экс-директора БТИ к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. за аналогичное преступление.

На данный момент региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге будут судить экс-директора регионального БТИ за хищение 9,8 миллионов

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Теги: БТИ, экс-директор, суд, прокуратура, хищение



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