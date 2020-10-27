В Екатеринбурге будут судить экс-директора регионального БТИ за хищение 9,8 миллионов

Бывший директор СОГУП "Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости" предстанет перед судом по обвинению в хищении свыше 9,8 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2013 г. мужчина, по мнению следствия, воспользовался своим служебным положением и украл вверенные ему средства на сумму свыше 9,8 млн руб.. Деньги на выполнение работ по подготовке технических планов в виде электронных документов на автомобильные дороги региона обвиняемый перевел подрядчику по фиктивным договорам, надеясь, что организация не будет выполнять указанные работы.

В прокуратуре также сообщили, что в августе 2019 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга уже приговорил экс-директора БТИ к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. за аналогичное преступление.

На данный момент региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.