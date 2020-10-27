Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву огласят 28 октября

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Его оглашение состоится 28 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Сегодня в Центральном районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего чиновник. Государственный обвинитель попросил 6,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей для Тефтелева. Сторона защиты просила учесть возраст и состояние здоровья подсудимого, и назначить наказание в виде штрафа, ограничив сумму до разумных пределов.

Евгений Тефтелев в судебном заседании признал вину и попросил о снисхождении.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

8 октября на заседании по делу Тефтелева было озвучено обвинительное заключение и его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.