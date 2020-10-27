Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву огласят 28 октября

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву огласят 28 октября

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Его оглашение состоится 28 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Сегодня в Центральном районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего чиновник. Государственный обвинитель попросил 6,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 75 млн рублей для Тефтелева. Сторона защиты просила учесть возраст и состояние здоровья подсудимого, и назначить наказание в виде штрафа, ограничив сумму до разумных пределов.

Евгений Тефтелев в судебном заседании признал вину и попросил о снисхождении.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря 2019 года и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан экс-начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Тефтелев вину признал и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

8 октября на заседании по делу Тефтелева было озвучено обвинительное заключение и его показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, экс-директора ЮУ "КЖСИ" Натальи Салеевой, главы Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Приговор экс-главе Челябинска Тефтелеву огласят 28 октября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Тефтелев, экс-глава Челябинска, задержание, арест, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети