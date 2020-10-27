Бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин стал игроком немецкой "Фортуны"

Бывший вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин стал игроком немецкой "Фортуны".

Контракт с командой из Дюссельдорфа рассчитан до конца сезона-2020/2021. 24-летний футболист перешёл в новый клуб на правах свободного агента, сообщает пресс-служба "Фортуны".

Fortuna Düsseldorf hat Anton #Mitryushkin unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Torwart hatte in den letzten Tagen als Testspieler am Mannschaftstraining von Fortunas Profimannschaft teilgenommen und unterschreibt nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021.#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/ANX0b7IikW — Fortuna Düsseldorf (@f95) October 27, 2020

В данный момент в активе немецкого клуба 4 очка в первых 5 турах и 16 место во второй Бундеслиге.

Митрюшкин - воспитанник "Спартака", за который провёл 4 матча в Российской Премьер-лиге и Кубке России. С 2016 года Антон выступал за швейцарский "Сьон", в котором сыграл в 76 играх во всех турнирах. На уровне сборных привлекался за разные юношеские и молодёжные команды.