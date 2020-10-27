В Екатеринбурге на двухлетнего ребенка упал кусок штукатурки

По факту падения на голову двухлетнего ребенка куска штукатурки с жилого дома в Екатеринбурге проводится прокурорская проверка. Малолетний получил телесные повреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, ребенок травмировался при выходе из подъезда дома 17 в пер.Шадринский, когда кусок штукатурки отвалился от стены. Инцидент произошел 26 октября. Несовершеннолетний был доставлен в больницу для осмотра. По итогам ребенок отпущен домой.

К проверке также привлечена прокуратура Кировского района города. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается управляющая компания и лица, ответственные за эксплуатацию дома. По результатам проверки будет приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.