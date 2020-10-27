Дмитрий Ионин занял пост первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин избран на должность первого заместителя председателя комитета Госудумы по энергетике. Об этом член партии "Справедливая Россия" написал на своей странице в Facebook.

Депутат также поблагодарил фракцию за доверие, а коллег за единогласную поддержку.

"По аппаратным меркам это достаточно высокий пост в системе законодательной власти. Постараюсь за счет этого еще прибавить активности в работе. В частности, ранее много лет приходилось в "ручном режиме" заниматься вопросами непомерных цен по газификации населенных пунктов", - написал Ионин.

"Справедливоросс" напомнил о поручении президента (ПР-907 от 31 мая 2020 года) по усилению темпов газификации без привлечения дополнительных средств населения и выразил надежду на свою продуктивную деятельность в данном вопросе.

"В условиях, когда подключение к газу для многих является недоступным, очень важное не только политическая воля, но и техническая реализация. В том числе в части законотворчества. Надеюсь буду в этом вопросе полезен для богатой природным газом страны, где треть населения не имеет к нему доступа (нонсенс!). Кроме того, есть ряд других интересных направлений именно в сфере энергетики, к решению которых планирую подключиться", - заключил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике.

Напомним, ранее Дмитрий Ионин направил запросы на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с просьбой обратить внимание на историю пенсионера из Екатеринбурга Виктора Горскова, который уверен в том, что его заразили ВИЧ и гепатитом С в ЦГКБ №1.