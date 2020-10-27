27 Октября 2020
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подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

В Красноярске женщина продала новорожденного сына за 25 тысяч рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о продаже младенца. Фигуранткой стала 30-летняя жительница Красноярска – ей вменяют пп. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Следствие считает, что еще во время беременности женщина через знакомых "приискала семью", желающую взять на воспитание младенца, и договорилась семейной парой о передаче будущего ребенка.

"В апреле 2020 года в ходе достигнутой договоренности подозреваемая с целью введения в заблуждение сотрудников медицинских учреждений, регистрирующих и контролирующих органов, используя паспорт женщины, желающей взять ребенка, поступила в родильный дом и родила мальчика. После выписки, находясь в автомобиле такси, подозреваемая передала новорожденного семейной паре. В июле 2020 года на банковскую карту подозреваемой за передачу ребенка покупатели перечислили денежные средства в сумме 25 тыс. руб. В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится в специализированном доме ребенка", - сообщили в СКР.

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В Красноярске женщина продала новорожденного сына за 25 тысяч рублей

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Теги: продажа ребенка, новорожденный, уголовное дело



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