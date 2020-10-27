Курганский депутат решила переквалифицироваться в медики, чтобы помогать в "красной зоне"

Депутат курганской областной думы Наталья Воробьева решила вступить в ряды медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление она написала и сдала в областной депздрав.

Накануне депутат заявила журналистам, что, видимо, придется переквалифицироваться.

"Видимо, мне самой придется идти в "ковидную зону" в больницу и работать, помогать нашим медикам. Но там, насколько я знаю, нужно сначала пройти обучение. Завтра пойду писать заявление, чтобы самой спасать ситуацию в Курганской медицине", - заявила она.

Сегодня Воробьева сообщила накануне, что заявление она написала и его уже приняли.

Ранее, напомним, стало известно, что помогать Зауралью в сложной ситуации с распространением коронавируса будет десант федеральных медиков.