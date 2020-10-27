На Южном Урале бывший полицейский получил срок в колонии за взятку от похоронной организации

В Усть-Катаве бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции приговорили к 3 годам в колонии общего режима за получение взятки от похоронной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый получил взятку в размере 21 тыс. руб. от директора ООО "Ангел" за сообщение сведений об умерших гражданах.

Суд признал его виновным в получении взятки и приговорил к 3 годам в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Также с подсудимого взыскана сумма взятки в размере 21 тыс. руб.