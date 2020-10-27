СвЖД перевела почти 94% грузоотправителей на электронные договоры из-за коронавируса

Еще с начала пандемии коронавируса Свердловская железная дорога начала повсеместно внедрять удаленное оформление перевозочных документов между своими клиентами. Таким образом, за девять месяцев СвЖД полностью перевела 93,5% грузоотправителей на электронный документооборот.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, подобное решение позволяет полностью исключить какие-либо контакты между различными грузоотправителями и железнодорожниками, поскольку, используя автоматизированные системы с применением электронной подписи, исключает необходимость личного посещения офисов ОАО "РЖД". Все переговоры ведутся дистанционно, посредством видео- и аудио-связи. Сканированные копии документов отправляются на почту. Оригиналы договоров досылаются позже. Для ранее заключенных договоров предусмотрена автоматическая пролонгация.

При необходимости оставить или забрать оригиналы документов, в офисах Центра продажи услуг ОАО "РЖД" оборудованы специальные места. При этом соблюдаются все меры безопасности, такие как масочный режим, наличие санитайзеров, регулярная влажная уборка и проветривание.

Кроме того, для онлайн-заказа услуг в постоянном режиме функционирует электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".