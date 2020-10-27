В Екатеринбурге отменят "Ночь музеев" из-за коронавируса

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе, программа "Ночи музеев", которая должна была состояться 14 ноября в Екатеринбурге, перенесена в онлайн-формат. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение принято оргкомитетом. При этом музеи продолжат работать в штатном режиме и только специальные проекты по возможности переходят в онлайн.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территорию региона новых ограничений из-за коронавируса. В их числе изменение порядка посещения массовых мероприятий. Позже Роспотребнадзор РФ также опубликовал постановление "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", одним из пунктов которого стал запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23.00 до 06.00.