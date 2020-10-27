27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Полиция просит свердловчан поделиться данными о наркокурьерах и притонах

Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о проведении на территории Среднего Урала второго этапа профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы регионального Главка Валерий Горелых.
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По его данным, это мероприятие проводится, в том числе, для привлечения граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

"С начала 2020 года органы внутренних дел выявили более 4 тысяч преступлений в сфере НОН. Это больше на 6,8%, чем за аналогичный период прошлого года. Сыщиками выявлено свыше 1600 фактов хранения наркотиков (+19,5%), изъято около 90 килограммов различных наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечено 1049 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (+11,1%).

Несмотря на положительные результаты по данному вопросу, ни один оперуполномоченный не скажет, что изобличены все наркодилеры. Пока есть жертвы от криминального зелья, полиция будет усиливать меры по борьбе с этим злом", - заверил полковник Горелых.

руководитель пресс-службы ГУ МВД по СО Валерий Горелых(2015)|Фото: ГУ МВД России по СО

Тех, кто владеет сведениями о наркокурьерах, наркопритонах, а также местах производства, хранения или сбыта, свердловская полиция просит поделиться информацией по круглосуточному "телефону доверия": (343) 358-71-61.

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Полиция просит свердловчан поделиться данными о наркокурьерах и притонах

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Теги: полиция, наркотики, акция



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