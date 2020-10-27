"Это символ возрождения". В Челябинске при реставрации храма под слоем штукатурки нашли старинные фрески

В Челябинске во время реставрации храма Александра Невского на Алом поле обнаружили настенные фрески в авторской стилистике Васнецовской школы. Уникальная роспись на куполе и стенах была скрыта под штукатуркой и лепниной. Необычную находку осмотрел губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень впечатлен. Мы рассчитывать не могли, что сможем увидеть исторические фрески, но мы знали, что собор был очень красивый. В 30-е годы собор был закрыт, после этого здесь была и типография, и разного рода учреждения, в последнее время – органный зал. Сейчас мы все находимся под большим впечатлением. Когда открываются лики великих святых, открывается такая красота – это символ возрождения", - отметил глава области.

Алексей Текслер уверен, что после реставрации храм предстанет в своем историческом виде и станет уникальным объектом для города и региона.

Напомним, строительство церкви началось в 1907 году, а завершилось в 1911 году. Автором проекта был зодчий с мировым именем Александр Померанцев. В марте 1930 года храм был закрыт. В советские годы здесь располагались типография, станция юных техников, шахматная школа и планетарий. В 1977 году здание было признано объектом культурного наследия и поставлено на охрану. В начале 80-х годов объект передали областной филармонии, а внутренние помещения переоборудовали под зал камерной и органной музыки. В ноябре 2013 года здесь прошел последний органный концерт.

В 2016 году был презентован проект реставрации храма Александра Невского. На его разработку понадобился целый год, чтобы провести все необходимые исторические и искусствоведческие исследования.

"Когда мы реставрируем храм, должны найти аналоги для воссоздания утраченных деталей. И я не мог найти какого-то прямого аналога ни в плане, ни в архитектурных деталях. Думал, что легко найду аналоги для наличников на северном и южном фасадах: ну подумаешь, русский наличник с кокошником! Но я не мог найти ничего похожего. Казалось бы, типичный элемент. Но у Померанцева всё оказалось настолько оригинальным и самобытным. Меня самого это удивило", – рассказывал заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественного университета Михаил Голобородский.

Реставрационные работы в храме начались в июне 2020 года. Реставрацией занимается компания из Санкт-Петербурга "Ренессанс-Реставрация", которая проводила аналогичные работы на объектах, принадлежащих Эрмитажу и музею-заповеднику "Петергоф".

"Необходимо добраться до исторических слоев, до того из каких материалов изначально создавался храм. Надо удалить все советские наслоения, а это еще и штукатурные слои. После этого нашему взору откроется и живопись", - отмечал руководитель проекта Максим Чернов.

Реставрационные работы в храме идут четыре месяца и продлятся еще в течение двух лет. Накануне с ходом реставрации ознакомился Алексей Текслер. Строителям еще предстоит выполнить демонтаж поздних не исторических конструкций, восстановить утраченные фрагменты, отреставрировать фасады, историческую живопись, декоративное убранство интерьеров.

В центральном подкупольном пространстве живопись будет раскрыта и отреставрирована, а также планируется освидетельствовать ее ценность. Стены боковых приделов предполагается оштукатурить известковым составом с последующим воссозданием живописи в авторской стилистике васнецовской школы.

Протоиерей, настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов назвал "чудом" обнаружение фресок, отметив, что теперь они полностью понимают, в какой эпохе был расписан собор, что с ним делать и куда дальше двигаться.

"Важно, что мы получили ключ к росписи всего остального храма", – подчеркнул он.