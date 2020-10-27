27 Октября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Главврач таганрогской больницы опроверг сообщения о ковидных трупах в палатах

Глава таганрогской больницы скорой помощи Дмитрий Сафонов опроверг сообщения СМИ, в которых говорилось, что в этом медучреждении тела погибших от коронавируса лежать чуть ли не в палатах и не вывозятся несколько суток.

"Дело в том, что труп ковидный является источником опасности, он должен транспортироваться по определенным правилам. Одна бригада может перевозить только один труп", - сообщил главврач на пресс-конференции в НСН.

По его словам, на кадрах, появившихся в СМИ и соцсетях, на каталке у отдельного входа, где забирают тела, находились четыре подготовленных к транспортировке трупа.  

"Ни о каком нахождении тел вместе с больными или в коридоре не было речи, это отдельное помещение. Трупы были приготовлены – ну да, извините, это так. Рассказы о том, что эти тела воняли… мешок настолько герметичен, что запах там не может доноситься. Мешок должен защищать от особо опасных инфекций. Тела не находились не на полу. В 11 утра тела были вывезены", - пояснил Сафонов.

Он также заявил, что не давал никому из журналистов комментариев о том, что в больнице, якобы, имеются проблемы с вывозом тел погибших.

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Главврач таганрогской больницы опроверг сообщения о ковидных трупах в палатах

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Теги: коронавирус, фейк-ньюс, главврач, опровержение



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