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Общество Челябинская область
(2004) |

ОНФ в Челябинске потребовал от чиновников создать новую территориальную схему по обращению с отходами

На заседании руководства челябинского регионального отделения "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) были приняты замечания в адрес представленной министерством экологии Челябинской области очередной версии территориальной схемы по обращению с отходами. Вместе с замечаниями, ОНФ потребовал от чиновников в принципе заменить, как они считают, негодный и нерабочий документ на новый, передает корреспондент Накануне.RU.

Созданную и постоянно дополняемую терсхему по обращению с отходами на Южном Урале активисты ОНФ называют не иначе как "рефератом сомнительного качества" и предлагают немедленно приступить к разработке нового документа, учитывающего все особенности региона и работу компаний-операторов в сфере мусора. 

Как и в прежних версиях территориальной схемы, в предлагаемом проекте, использованы устаревшие и неполные данные. Эксперты ОНФ вновь обратили внимание министерства экологии на необходимость применения точных исходных данных по Челябинскому, Кыштымскому, Магнитогорскому кластерам. 

"Невозможно планировать потоки отходов или решать вопросы о строительстве новых объектов обработки и утилизации без наличия в территориальной схеме реальных данных о численности населения по кластерам, морфологическом составе и объемах накопления отходов, их источниках, количестве и точном расположении мест накоплений, прогнозных значений по количеству и составу. К тому же, проект не позволяет объективно оценить объем вложений на эти цели, не предусматривает условий для инвестиционной составляющей и взаимодействия субъектов рынка обращения с ТКО, то есть фактически не имеет ничего общего с целями и задачами "мусорной" реформы, которая направлена на снижение объема образования отходов и максимальный возврат его во вторичный оборот", – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Челябинские активисты указывают на то, что уже сейчас в результате "планирования" и работы по терсхеме, ряд муниципалитетов и районов Челябинской области столкнулись с повторением челябинского "мусорного коллапса" образца лета-осени 2018 года. Мусор скапливается, не убирается, операторы жалуются, что отходы приходится возить на расстояния от 150 км до полигонов. Наиболее напряженная ситуация на сегодня сложилась в горнозаводских районах Челябинской области (Сатка, Катав-Ивановск, Аша, Усть-Катав, Трехгорный), перманентные проблемы с уборкой мусора испытывает Карабашский кластер. 

Накануне.RU ранее рассказывало о том, что к моменту старта "мусорной реформы" 1 января 2019 года территориальная схема для Челябинской области, принятая прежним руководством минэкологии региона, оказалась совершенно нерабочим документом, при этом списанным с терсхемы у соседей по Уралу. 

"Мусорный коллапс" в Челябинске так или иначе уже стоил кресла экс-градоначальнику Евгению Тефтелеву (сегодня он слушает приговор в Центральном суде Челябинска за получение взятки), а затем поста в том числе и по этой причине лишился губернатор Борис Дубровский

Активисты и эксперты ОНФ по-прежнему настаивают на полной переделке территориальной схемы для Челябинской области, власти пока предлагают вносить по необходимости "уточнения и дополнения" в документ.

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ОНФ в Челябинске потребовал от чиновников создать новую территориальную схему по обращению с отходами

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Теги: Денис Рыжий, ОНФ, Борис Дубровский, Евгений Тефтелев, "мусорный коллапс", уголовное дело



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