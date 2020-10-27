27 Октября 2020
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Общество В России
Мост Челюскинцев в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Названы города, жители которых меньше всего стремятся иметь детей. Екатеринбург - второй после Москвы

Федеральный опрос позволил установить самые "бездетные" города России. Исследовательское агентство Zoom Market установило, что в рейтинге крупных городов, жители которых не планируют становиться родителями, лидируют Москва, Екатеринбург и Краснодар.
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Среди бездетных респондентов, попавших в выборку, 38% женщин и 64% мужчин не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Стоит отметить, что завести детей в течение ближайших 10 лет хотят 78% опрошенных, состоящих в браке, 38% находящихся в отношениях и 47% тех, кто не состоит ни в браке, ни в отношениях, 84% из которых женщины.

Среди причин лидирует желание пожить для себя (36%), далее следует отсутствие партнера/супруга (23%), квартирный вопрос оказался лишь на третьем месте (18%), отдельно также выделяются проблемы с карьерой (13%) и нестабильная финансовая ситуация (9%). Состояние здоровья сказывается на желании завести ребёнка в рамках статистической погрешности - всего 1%.

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Названы города, жители которых меньше всего стремятся иметь детей. Екатеринбург - второй после Москвы

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Теги: Дети, семья, демография



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