27 Октября 2020
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Спорт Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

Пермскому баскетбольному клубу "Парма" могут сократить финансирование из-за пандемии коронавируса

Пермскому баскетбольному клубу "Парма" могут сократить финансирование, если из-за пандемии коронавируса команда сыграет меньше игр. Об этом сегодня было сказано во время заседания пермской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации замглавы Перми Людмилы Гаджиевой, на следующий год баскетбольный клуб должен получить 80 млн руб. субсидий.

Сокращение средств возможно, если перенесенные игры так и не будут проведены. Речь идет л средствах, выделенных на аренду спортсооружения и оборудования, техобеспечение мероприятия, изготовление видео, полиграфической и рекламной продукции, художественное сопровождение матчей, трансляцию матчей.

Субсидирование осуществляется по итогам календарного года, то есть с января по декабрь, а баскетбольный сезон длится с осени по весну. Также было отмечено, что администрация может пересмотреть соглашение о выделении субсидий - одним из его положений является количество зрителей игры. Власти ожидали, что, по итогам календарного года, матчи "Пармы" в Перми посетят 55 тыс. зрителей. Однако из-за неблагоприятной эпидобстановки игры могут проходить без зрителей.

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Пермскому баскетбольному клубу "Парма" могут сократить финансирование из-за пандемии коронавируса

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Теги: Баскетбольный клуб Парма, финансирование, пандемия



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