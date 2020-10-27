Уралвагонзавод получил престижную премию в области интеллектуальной собственности

Команда Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) стала обладателем первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP RUSSIA AWARDS 2020.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, специалисты предриятия представили свой проект "Тележка железнодорожного вагона" сразу в двух номинациях: "Лучшая стратегия защиты изобретений" и "Самая эффективная судебно-претензионная работа". В обеих номинациях их проект удостоился первого места.

Командой Уралвагонзавода под руководством начальника управления интеллектуальной собственности Александра Левина была проведена большая работа. Разработанное техническое решение было запатентовано в виде изобретения «Тележка железнодорожного вагона» и внедрено в производство. Также были заключены лицензионные договоры на право использования изобретения с крупными производителями железнодорожной техники. Попытки конкурентов признать патент недействительным в целях бездоговорного использования запатентованного технического решения были отражены специалистами управления интеллектуальной собственности. Кроме того, в итоге инициированных претензионно-исковых работ в отношении нарушителей исключительных прав Уралвагонзавода возмещены убытки и получены компенсации в пользу предприятия.

В итоге успешно реализована стратегия судебной защиты исключительных прав по патенту на изобретение «Тележка железнодорожного вагона» от неправомерного использования. Дела по искам УВЗ были одними из первых подобного рода и сформировали судебную практику. Уникальность технического решения, защищенного патентом, заключена в его простоте, но при этом высокой экономической и технической эффективности, как для производителя, так и для и потребителя.

Все эти факторы и отметило компетентное жюри, выделив проект УВЗ среди прочих. Соперниками уралвагонзаводцев в этом году были порядка 30 компаний, среди которых такие известные бренды, как "Лаборатория Касперский", "Сбербанк", "ВТБ", "РЖД", "СИБУР", "МТС", "Силовые машины" и другие. В состав жюри этого года был приглашён начальник управления по интеллектуальной собственности концерна "Уралвагонзавод" Сергей Ананьев. Конечно, за свою команду он голосовать не мог.

"Это уже вторая наша победа в IP RUSSIA AWARDS. В прошлом году мы стали лауреатами в номинации "Лучшая коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности". Эти победы являются закономерным результатом, так как на Уралвагонзаводе деятельности в области интеллектуальной собственности в настоящее время уделяется большое внимание, и в этом направлении достигнуты определённые успехи", - отметил заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна "Уралвагонзавод" Роман Васиян.