Прошедший на Среднем Урале оползень расколол деревню Верхняя Иленка

В уральской деревне Верхняя Иленка, что в Байкаловском районе, произошел оползень.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, разрыв случился вдоль берега реки Иленка. Для оценки сложившейся обстановки на месте разлома работала комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи.

Произведено обследование местности, для этого использовался беспилотный летательный аппарат МЧС России. Было установлено, что протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, а до жилого дома – 26,6 метра.

"Территория оползня огорожена, ежедневно ведется мониторинг обстановки. По предварительной информации, причиной могли стать грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии. При стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса администрацией муниципального образования будут спланированы берегоукрепительные работы, а при ухудшении обстановки приняты меры по переселению людей в резервный жилой фонд", - сообщили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время угрозы для жителей деревни нет.