Прошедший на Среднем Урале оползень расколол деревню Верхняя Иленка

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Оползень в деревне Верхняя Иленка (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Прошедший на Среднем Урале оползень расколол деревню Верхняя Иленка

В уральской деревне Верхняя Иленка, что в Байкаловском районе, произошел оползень.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, разрыв случился вдоль берега реки Иленка. Для оценки сложившейся обстановки на месте разлома работала комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, министерства общественной безопасности, представители власти и гидрологи.

Произведено обследование местности, для этого использовался беспилотный летательный аппарат МЧС России. Было установлено, что протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, а до жилого дома – 26,6 метра.

Оползень в деревне Верхняя Иленка(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Территория оползня огорожена, ежедневно ведется мониторинг обстановки. По предварительной информации, причиной могли стать грунтовые воды и развитие процессов береговой эрозии. При стабилизации обстановки с развитием оползневого процесса администрацией муниципального образования будут спланированы берегоукрепительные работы, а при ухудшении обстановки приняты меры по переселению людей в резервный жилой фонд", - сообщили в МЧС.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время угрозы для жителей деревни нет.

Оползень в деревне Верхняя Иленка(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Оползень в деревне Верхняя Иленка(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прошедший на Среднем Урале оползень расколол деревню Верхняя Иленка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оползень, деревня, Средний Урал, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети