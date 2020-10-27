СМИ: Благотворители предупредили Путина о критической нехватке лекарств для онкобольных

Руководству России сообщили о катастрофической нехватке онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на открытое письмо 30 благотворительных фондов.

По прогнозам, дефицит этих препаратов может привести в ближайшее время к гибели тысяч людей, поэтому проблему нужно решать как можно скорее.

Фонды со ссылкой на медучреждения сообщают о "критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов". В письме отмечается, что исчезли "базовые" лекарства, которые используются для основной терапии наиболее распространенных заболеваний.

Авторы письма и эксперты связывают сложившуюся ситуацию с политикой государства по поддержке отечественных производителей. Также фонды считают, что дефицит онкопрепаратов объясняется резким падением объемов их производства.