27 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале фиксируется больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

Число выписанных накануне свердловчан, оправившихся от коронавируса, превысило суточное количество зараженных. Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, на территории Среднего Урала накануне было выписано 311 человек, а заболело 287.

140 зараженных приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Березовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Таким образом, общее количество зараженных составляет 35 тыс. 69 человек. Общее число выздоровевших – 27 тыс. 74 человека. В статистике также присутствует пять новых случаев смерти от COVID-19. Общее количество – 748.

Из 252 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 193 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях: 124 – подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 937 пациентов оценивается как средняя степень тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

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На Среднем Урале фиксируется больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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