В Перми до конца года возведут один из самых больших в городе садиков

Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил возведение детского сада на улице Евгения Пермяка. Он будет одним из самых больших в городе. Также он проверил, как строят другие садики, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Мэр проверил, как идет возведение детских садов на улицах Евгения Пермяка, Желябова и Плеханова. Все они строятся по национальному проекту "Демография". Согласно контракту, строительство детского сада по адресу Евгения Пермяка, 8а должно быть завершено до 29 января 2021 г. По словам подрядчика, объект сдадут раньше срока – к концу этого года. Сейчас в здании заканчивают отделочные работы, идет благоустройство территории детского сада. Это дошкольное учреждение станет одним из самых больших в городе – на 350 детей.

В здании детского сада на улице Желябова идёт монтаж кабелей внутреннего освещения, прокладке трубопроводов водопровода, установка дверей, благоустройство территории. Пространство детского сада будет напоминать академию, в которой дошкольник получает образование через игру. Детский сад на улице Плеханова смогут посещать около 200 детей. Холлы и залы нового корпуса детского сада "Талантика" будут максимально оборудованы для развития способностей детей: мастерские, студии, клубы по интересам.

"Детские сады строим в микрорайонах, где самая большая потребность (Вышка-2, Запруд, Данилиха, Парковый). Их смогут посещать более 1 тыс. детей. Возведение – на особом контроле не только у городских властей, но и у жителей этих микрорайонов. Сейчас наша важнейшая задача – как можно скорее открыть детские сады для детей, которые их ждут", - написал Самойлов в своём Instagram.

Напомним, социальная сфера является одним из важнейших элементов стабильности. Несмотря на последствия пандемии, городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов. Во всех детских садах, которые строят в Перми по заказу администрации города, предусмотрены ясельные группы. За последние четыре года было создано более 10 тыс. новых мест для дошколят.