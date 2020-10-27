В Перми до конца года возведут один из самых больших в городе садиков

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Детский сад, Евгения Пермяка 8а, Пермь (2020) | Фото: Администрация Перми

В Перми до конца года возведут один из самых больших в городе садиков

Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил возведение детского сада на улице Евгения Пермяка. Он будет одним из самых больших в городе. Также он проверил, как строят другие садики, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

Мэр проверил, как идет возведение детских садов на улицах Евгения Пермяка, Желябова и Плеханова. Все они строятся по национальному проекту "Демография". Согласно контракту, строительство детского сада по адресу Евгения Пермяка, 8а должно быть завершено до 29 января 2021 г. По словам подрядчика, объект сдадут раньше срока – к концу этого года. Сейчас в здании заканчивают отделочные работы, идет благоустройство территории детского сада. Это дошкольное учреждение станет одним из самых больших в городе – на 350 детей.

В здании детского сада на улице Желябова идёт монтаж кабелей внутреннего освещения, прокладке трубопроводов водопровода, установка дверей, благоустройство территории. Пространство детского сада будет напоминать академию, в которой дошкольник получает образование через игру. Детский сад на улице Плеханова смогут посещать около 200 детей. Холлы и залы нового корпуса детского сада "Талантика" будут максимально оборудованы для развития способностей детей: мастерские, студии, клубы по интересам.

"Детские сады строим в микрорайонах, где самая большая потребность (Вышка-2, Запруд, Данилиха, Парковый). Их смогут посещать более 1 тыс. детей. Возведение – на особом контроле не только у городских властей, но и у жителей этих микрорайонов. Сейчас наша важнейшая задача – как можно скорее открыть детские сады для детей, которые их ждут", - написал Самойлов в своём Instagram.

Детский сад, Евгения Пермяка 8а, Пермь(2020)|Фото: Администрация Перми

Напомним, социальная сфера является одним из важнейших элементов стабильности. Несмотря на последствия пандемии, городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов. Во всех детских садах, которые строят в Перми по заказу администрации города, предусмотрены ясельные группы. За последние четыре года было создано более 10 тыс. новых мест для дошколят.

Детский сад, Евгения Пермяка 8а, Пермь(2020)|Фото: Администрация Перми

Детский сад, Желябова, Пермь(2020)|Фото: Администрация Перми

Детский сад, Плеханова, Пермь(2020)|Фото: Администрация Перми

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми до конца года возведут один из самых больших в городе садиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детский сад, Евгения Пермяка 8а, Дмитрий Самойлов, ииспекция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети